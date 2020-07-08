2020-07-08T14:53:15+03:00
Общество

В Татарстане из-за жары в +37 градусов объявили штормовое предупреждение

В республике до 15 июля местами ожидается высокая пожарная опасность лесов – 4 класс
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Уже в пятницу в Татарстан должны прийти дожди с грозами.Уже в пятницу в Татарстан должны прийти дожди с грозами.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Гидрометцентр Татарстана объявил в республике штормовое предупреждения из-за жары в +37 градусов.

Так, по прогнозам, такая высокая температура воздуха ожидается во второй половине среды, 8 июля, а также с сохранением ее и до второй половины 9 июля.

Отметим, что, по данным Гидрометцентра Татарстана, в Казани днем столбики термометров будут показывать от +32 до +34 градусов. Осадков в городе, как и по всей республике, не ожидается, ветер слабый или умеренный.

Чуть полегчает в пятницу, 10 июля. Местами прогнозируются кратковременные дожди, гроза, локально возможен даже град. Днем от +24 до +29, на востоке Татарстана до +34 градусов.

В субботу, 11 мюля, осадки сохранятся утром, днем же их не будет. Максимальная температура воздуха будет в пределах от +23 до +28 градусов.

Также отметим, что в Татарстане из-за жары до 15 июля местами ожидается высокая пожарная опасность лесов – 4 класс.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «погода в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В память о тех, кто подарил свободу
Сразу три общественно значимых объекта начали работу в Нижнекамске: военно-патриотический клуб «Нефтехимик» с Музеем боевой славы, стрелковый тир и обновленный офис Совета ветеранов. Это событие посвятили 75-летию Великой Победы
Новости 24
В Чувашии появились фото дома, в котором живет обвиняемый в уклонении от уплаты 107 миллионов рублей налогов
Пожар в ТЦ «Панорама» Альметьевска 8 июля 2020: очаг возгорания обнаружен на 3 этаже
ВТБ одобрил сделки проектного финансирования жилья с эскроу на более чем 400 млрд рублей
Появилось видео с пожара ТЦ «Панорама» в Альметьевске
В Казани автомобиль Genesis на скорости взлетел, проехал по крыше лековушки и приземлился
Вьющиеся растения и водяные сады: проектом благоустройства залива и дороги по дамбе в Чебоксарах занимается лаборатория МАРШ
В День семьи, любви и верности 2020 президент Татарстана Рустам Минниханов назвал секрет счастья
В Татарстане из пожара спасли женщину
Новый Азмун? "Рубин" может усилиться иранским форвардом
В Татарстане скончались еще два пациента с коронавирусом
ВТБ обновляет базовую линейку вкладов