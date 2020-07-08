В Татарстане из-за жары в +37 градусов объявили штормовое предупреждение

Гидрометцентр Татарстана объявил в республике штормовое предупреждения из-за жары в +37 градусов.

Так, по прогнозам, такая высокая температура воздуха ожидается во второй половине среды, 8 июля, а также с сохранением ее и до второй половины 9 июля.

Отметим, что, по данным Гидрометцентра Татарстана, в Казани днем столбики термометров будут показывать от +32 до +34 градусов. Осадков в городе, как и по всей республике, не ожидается, ветер слабый или умеренный.

Чуть полегчает в пятницу, 10 июля. Местами прогнозируются кратковременные дожди, гроза, локально возможен даже град. Днем от +24 до +29, на востоке Татарстана до +34 градусов.

В субботу, 11 мюля, осадки сохранятся утром, днем же их не будет. Максимальная температура воздуха будет в пределах от +23 до +28 градусов.

Также отметим, что в Татарстане из-за жары до 15 июля местами ожидается высокая пожарная опасность лесов – 4 класс.