Суд отменил оправдательный приговор отцу, обвиненному в насилии над 1,5-летней дочерью: Главные вопросы о деле

История об оправдании судом Бугульмы 27-летнего местного жителя, которого обвиняли в насилии над маленькой дочкой, получила продолжение. Верховный суд республики обнаружил в этом деле процессуальные нарушения и вернул его назад, в Бугульму. Там его рассмотрят вновь, причем в обновленном составе суда.

С ЧЕГО НАЧАЛАСЬ ИСТОРИЯ

Мария и Степан (имена всех героев изменены – Ред.) сошлись примерно в 2018 году, когда женщина уже была в разводе и воспитывала двух детей от первого брака - 11-летнего Игоря и 5-летнюю Наташу. В 2018 году у них родилась дочь Света. Свадьбу молодые играть не стали – решили жить в гражданском браке.

На эту семью уже давно обратили внимание органы опеки: родители толком не работают, дети порой предоставлены самим себе, спокойно открывают двери незнакомцам, девочки не ходят в детсад и часто остаются под присмотром старшего 11-летнего брата. В квартире частенько царил бардак, да и долги по коммуналке ни о чем хорошем не говорили. Семью поставили на учет как находящуюся в социально опасном положении.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

27 октября 2019 года. Пока мать девочки была на работе, Степан присматривал за детьми. С женой он переписывался по телефону, в какой-то момент пара поссорилась. А тут дочери нужно было менять подгузник. Обычно это делала жена. Что происходило дальше на самом деле, так и осталось неясным – это должен повторно выяснить суд.

Степан уверяет, что случайно поранил дочь, вытирая ее влажными салфетками. У ребенка началось сильное кровотечение. Мария примчалась с работы и вызвала скорую. (Гражданские супруги позже в один голос заявят, что эта травма – не результат сексуального насилия, просто у Степана на пальце было треснувшее кольцо – оно и поранило девочку).

Врачи, приехав на вызов, увидели разбросанные салфетки и детский подгузник в крови. Ребенка увезли в больницу и, как положено, доложили обо всем в полицию.

Оперативники среагировали быстро – к тому моменту, как Мария с дочкой вернулась домой, Степана уже забрали в отделение.

Прошло следствие, а затем суд вынес решение – Степан не виновен и оправдан по всем пунктам. История вызвала большой общественный резонанс. Интересы ребенка, к слову, представляют органы опеки, поскольку Мария начала менять свои показания во время суда. Сперва женщина обвиняла гражданского мужа, но затем начала его выгораживать.

- Сейчас мы все также проживаем вместе, Степан сидит с детьми. Все это неправда, что он насиловал дочь, - теперь утверждает Мария.

Сама ситуация с оправданием мужчины и последующей отмены приговора оставляет немало вопросов. В них предстоит разбираться уже новому составу суда. Вот лишь некоторые из них.

Для чего отец покинул место домашнего ареста?

Сразу после случившегося с дочерью мать написала заявление в полицию с требованием привлечь Степана к уголовной ответственности. Но потом передумала. Как раз после того, как муж нарушил условия домашнего ареста и пришел на день рождения дочери, хотя должен был сидеть по месту регистрации, у своего отца. После встречи со Степаном Мария изменила показания и начала защищать Степана – именно тогда и появилась версия про злополучное треснувшее кольцо, которое травмировало малышку. Кольцо, кстати, во время обысков не изымали. Да и были ли оно?

Почему суд не принял во внимание нарушение условий меры пресечения – домашнего ареста, и то, что он мог воздействовать на свидетелей и это стало причиной изменения показаний?

Был ли умысел?

Во время первых допросов Степан не скрывал, что обиделся на жену, вот и произошло насилие. Но потом начал утверждать, что это произошло случайно, просто посильнее нажал, когда мыл ребенка.

Почему суд в протоколе судебного заседания не обратил внимание на показания Степана об умысле из-за раздражения на жену, а трактовал их как случайный факт применения силы во время туалета ребенка?

Причинить такие травмы случайно нельзя?

Когда малышка попала в больницу, ее травмы были достаточно сильными – врачи сразу предположили, что ребенок стал жертвой насилия, девочке наложили два шва.

Судебно-медицинский эксперт утверждал в своем заключении, что причинить такие травмы ребенку случайно нельзя. Почему суд проигнорировал эти показания?

Откуда кровь на одежде мужчины?

Как биологические следы девочки оказались на трусах и брюках ее отца? И почему все-таки Степан сам не вызвал скорую помощь, а ждал, пока приедет жена…

Надеемся, что новый суд ответит на все эти вопросы.

«Комсомольская Правда» продолжает следить за развитием событий.

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