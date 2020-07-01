2020-07-01T19:30:50+03:00
Происшествия

Жена татарстанца, которого обвиняли в секс-насилии над 1,5-годовалой дочкой: «Это было сломанное кольцо»

Мужчину оправдали и теперь семья ждет суда по апелляции от прокуратуры
Мария ЛУКОЯНОВА
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Ради свободы мужа, она даже изменила свои показания.Ради свободы мужа, она даже изменила свои показания.Фото: соцсети
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Эта история произошла еще в октябре прошлого года, но точку в ней до сих пор никто не может поставить. В Бугульме 27-летний отец обвинялся в секс-насилии над собственной 1,5-годовалой дочкой. В больнице у ребенка врачи выявили характерные травмы и сообщили об этом в полицию.

В итоге уголовное дело, возбужденное по статье «Насильственные действиях сексуального характера» дошло до суда. И там несмотря на предоставленные доказательства – заключения экспертов и первоначальные признания, отца девочки оправдали и отпустили. Состава преступления найдено не было

- Я в тот день была на работе, Степан (Все имена изменены – Ред.) с дочкой и двумя старшими детьми от первого брака сидел дома. У него есть кольцо, которое треснуло, вот оно и поцарапало Свету. Там только две царапины были, ничего страшного, - вспоминает в беседе с «Комсомолкой» жена обвиненного мужчины. - Вот, ждем нового суда. Надеюсь, его оправдают снова.

Решение бугульминского суда никак не удовлетворило прокуратуру. Надзорное ведомство подало апелляцию в Верховный суд Татарстана. Дело должны начать рассматривать с 3 по 7 июля.

Отметим, что на процессе интересы пострадавшей 1,5-годовалой девочки будут представлять органы опеки - ее мать отстранили от этого дела. Поводом для этого стало нарушение условий меры пресечения для Степана. Мужчина во время домашнего ареста, который назначили по месту проживания его отца, вернулся к семье. И после этого мать пострадавшей девочки начала усиленно оправдывать мужа, и даже изменила свои показания. Изначально именно она обвиняла Степана в насилии и травме, и именно она написала на него заявление в полицию.

Напомним, ранее сообщалось, что Степан на суде начал утверждать, что поранил дочку специально, потому что разозлился на жену после ссоры. Хотя до этого мужчина утверждал, что ребенок получил травму из-за того, что он слишком уж неаккуратно поменял ему подгузник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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