В Татарстане оправдали отца, обвиняемого в сексуальном насилии над 1,5-годовалой дочкой

Неожиданно закончился суд над 27-летним жителем Бугульмы, которого обвиняли в секс-насилии над собственной 1,5-годовалой дочкой. Мужчину оправдали и выпустили на свободу. Суд не усмотрел в действиях родителя желания удовлетворить свои сексуальные потребности. Это значит, что и состава преступления тоже нет.

Началось все еще 27 октября 2019 года. В тот поздний вечер отец троих детей позвонил жене на работу и сообщил, что у младшей дочери открылось кровотечение. При всем этом мужчина до последнего не хотел вызывать ребенку «скорую».

В итоге девочку все же увезли в больницу. Там гинеколог усмотрел у нее травмы, которые характерны после сексуального насилия. Требовалась операция. Именно поэтому врач и сообщил о маленьком пациенте в полицию. Дело закрутилось, материалы были переданы в следственный комитет Татарстана, где в итоге в отношении отца из Бугульмы и было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». На время следствия мужчину отправили под домашний арест

Как сообщил собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах, задержанный во время допросов утверждал о своей невиновности и объяснял травмы ребенка своей неаккуратностью – хотел надеть памперс и не справился.

Вот только уже на самом суде, многодетный отец сказал, что причинил 1,5-годовалой дочке такую боль специально. Мол, поссорился с женой и психанул.

Как сообщили собственные источники «Комсомолки» в прокуратуре Татарстана, в надзорном ведомстве изучили решение суда и не согласны с ним – подана апелляция в Верховный суд республики. В прокуратуре настаивают, что никакого оправдания не должно быть, так как отец все же причинил вред здоровью малолетней дочери, причем сделал это с умыслом хоть, видимо, и не с сексуальным. Возможно после рассмотрения материалов в высшей инстанции, это дело переквалифицируют под другую уголовную статью.

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