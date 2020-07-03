Верховный суд Татарстана отменил оправдательный приговор отцу, обвиненному в насилии над 1,5-годовалой дочерью

Сегодня, 3 июля, в Верховном суде Татарстана рассмотрели апелляционную жалобу прокуратуры на приговор для 27-летнего жителя Бугульмы. Суд первой инстанции оправдал его в уголовном деле о сексуальных действиях в отношении 1,5 годовалой дочери. Однако вердикт Верховного суда республики оказался противоположным - апелляцию удовлетворили и отменили оправдательный приговор.

Напомним, что инцидент произошел 27 октября 2019 года. Пока мать девочки была на работе, отец ребенка оставался с собственной дочерью и двумя старшими детьми супруги от первого брака. С женой он переписывался по телефону, в какой-то момент пара поссорилась. А тут дочери нужно было менять подгузник. Обычно это делала жена. Что происходило дальше на самом деле, так и осталось неясным. Со слов Степана, он нечаянно нанес дочери травму, вытирая ее влажными салфетками (сама мать потом объяснит это треснувшим на пальце сожителя кольцом). Пошла кровь, и ее было так много, что мужчину начало трясти от страха. О случившемся он сказал Марии, та отпросилась с работы и приехала. Ей сразу стало понятно, что без помощи врачей не обойтись.

Зайдя в квартиру, медики обратили внимание на лежащие вокруг влажные салфетки и подгузник со следами крови. Девочку госпитализировали и сообщили в полицию. Дело в том, что медики заподозрили следы сексуального насилия. Чуть позже в квартиру, где произошел инцидент прибыли сотрудники полиции, которые забрали мужчину.

История вызвала большой общественный резонанс. Интересы ребенка представляют органы опеки - мать девочки начала менять свои показания во время суда. Сперва женщина обвиняла гражданского мужа, но затем начала его выгораживать.

- Сейчас мы все также проживаем вместе, Степан сидит с детьми. Все это неправда, что он насиловал дочь, - теперь утверждает Мария.

С ЧЕГО НАЧАЛАСЬ ИСТОРИЯ

Мария и Степан сошлись, когда женщина уже была в разводе и воспитывала двух детей от первого брака - 11-летнего Игоря и 5-летнюю Наташу. В 2018 году у новоиспеченной пары родилась дочь Света. В официальный брак они так и не вступили. Мария записала Свету на своего бывшего мужа.

На эту семью уже давно обратили внимание органы опеки: родители толком не работают, дети порой предоставлены самим себе, спокойно открывают двери незнакомцам, девочки не ходят в детсад и часто остаются под присмотром старшего 11-летнего брата. В квартире частенько царил бардак, да и долги по коммуналке ни о чем хорошем не говорили. Семью поставили на учет как находящуюся в социально опасном положении.

МУЖЧИНА ПРОШЕЛ ПРОВЕРКУ У ПСИХИАТРОВ

На время расследования мужчину отправили под домашний арест по месту его регистрации – у отца. Общаться с гражданской женой Степану было категорически запрещено. Но он нарушил этот запрет – вскоре он заявился к семье. По словам мужчины, он пришел на день рожденья дочери.

Во время следствия был проведен ряд экспертиз. Сам же Степан пошел проверку у психиатров. Те признаков педофилии у него не обнаружили, но зато выявили легкую умственную отсталость и алкогольную зависимость. К слову, это не является основанием считать мужчину опасным для общества.

Нормальным считают Степана и его знакомые. С некоторыми он дружит семьями, приятели оставляли ему своих детей под присмотр. Да и старшие сын с дочерью Марии от другого брака давно уже называют его папой.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

Уголовное дело возвращается в Бугульму, где оно будет рассмотрено вновь в новом судейском составе. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Дело в том, что в Верховном суде Татарстана обнаружили ряд процессуальных нарушений, которые должен устранить теперь новый состав суда в Бугульме.

«Комсомолка» продолжает следить за этой ситуацией.

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