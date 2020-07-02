За поправки в Конституцию РФ проголосовали 1,94 миллиона жителей Татарстана

В среду, 1 июля, состоялось всероссийское голосование по поправкам в Конституцию страны. На данный момент все 100% бюллетеней жителей Татарстана обработаны. Как предварительно сообщает ГАС “Выборы” за изменения в основном законе государства в регионе проголосовали 1,94 миллиона человек, против - 389,8 тысяч.

Больше всех за поправки проголосовали в Апастовском и Буинском районах. Противоположная ситуация наблюдалась в Зеленодольске, Бавлах и Альметьевске.

Отметим, что по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ явка избирателей в Татарстане 79,7% от всего местного электората.

Напомним, что "Комсомолка" вела онлайн-трансляцию голосования 1 июля 2020 года в Казани.

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