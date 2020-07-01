Центризбирком Татарстана: в Казани задымился аппарат по обработке бюллетеней
1 июля 2020 года в Казани на избирательном участке №114 произошла по-настоящему нештатная ситуация. Там во время голосования по поправкам в Конституцию РФ из-за короткого замыкания задымился аппарат по обработке бюллетеней - КОИБ-2017.
Его тут же отключили от сети, а на помощь подоспели дежурившие на участке сотрудники МЧС Татарстана. Возгорания в итоге не произошло, никто не пострадал, в том числе и сами бюллетени.
- Для продолжения дальнейшего голосования участковой избирательной комиссией принято решение о переходе на голосование с использованием стационарного ящика для голосования, - сообщили в Центризбиркоме Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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