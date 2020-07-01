2020-07-01T19:57:52+03:00
Общество

Центризбирком Татарстана: в Казани задымился аппарат по обработке бюллетеней

Ни люди, ни документы не пострадали
Олег ЛУГОВОЙ
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В итоге было принято решение о переходе на голосование с использованием стационарного ящика.В итоге было принято решение о переходе на голосование с использованием стационарного ящика.
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1 июля 2020 года в Казани на избирательном участке №114 произошла по-настоящему нештатная ситуация. Там во время голосования по поправкам в Конституцию РФ из-за короткого замыкания задымился аппарат по обработке бюллетеней - КОИБ-2017.

Его тут же отключили от сети, а на помощь подоспели дежурившие на участке сотрудники МЧС Татарстана. Возгорания в итоге не произошло, никто не пострадал, в том числе и сами бюллетени.

- Для продолжения дальнейшего голосования участковой избирательной комиссией принято решение о переходе на голосование с использованием стационарного ящика для голосования, - сообщили в Центризбиркоме Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Центризбирком Татарстана: в Казани задымился аппарат по обработке бюллетеней
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