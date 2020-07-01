Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Казани 1 июля 2020: прямая онлайн-трансляция

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в России, в том числе в Казани и в Татарстане, стартовали еще 25 июня. Оно продлится до вечера 1 июля 2020 года. Так, что у казанцев еще есть время, чтобы сделать свой выбор.

Для этого республика получила более 2,9 миллиона бюллетеней, которые были направлены в 65 территориальных избиркома.

При этом одним из первых – 25 июня, проголосовал президент Татарстана Рустам Минниханов. Сделал он это в здании Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева.

Одним из первых свой выбор сделал президент Татарстана Рустам Минниханов. Фото: president.tatarstan.ru

По данным Центризбиркома (ЦИК) Татарстана, в этот же день вместе с главой республики свой выбор сделали 12% татарстанского электората - 357 599 человек.

При этом, опять же по данным регионального ЦИК, экзит-полл показал, что 25 июня 72,9% проголосовавших одобрили пакет поправок в Конституцию РФ.

По данным же на понедельник, 29 июня, в голосовании приняло участие уже 1 487 200 жителей Татарстана - это половина населения республики. К этому времени в ЦИК региона поступило 11 сообщений о нарушениях на избирательных участках. Из них подтверждение нашел только один случай.

Кроме того, в ЦИК Татарстана сообщили, что на 30 июня почти 135 тысяч жителей республики проголосовали по поправкам в Конституцию РФ на придомовых территориях.

Так, вне зданий, а именно в шатрах и автобусах, в Татарстане оборудовано 427 избирательных площадок. Они, как заверяют в ЦИК республики, полностью соответствуют требованиям Роспотребнадзора – там проводится влажная уборка с дезрастворами, включая урны, кабинки, переносные ящики. После того, как мобильный участок после своей работы покидает территорию, ее дезинфицировать приезжает специальная бригада.

Строгие санитарные нормы соблюдаются и на стационарных участках. Потоки входящих и выходящих четко разделены – прибывают через одну дверь, а покидают участок через другую.

Перед голосованием пришедших ставят на дезинфицирующий коврик, дистанционно измеряют температуру, только после этого проверяют металлодетектором на предмет наличия запрещенных предметов, выдают перчатки и маску, а также индивидуальную ручку и влажные салфетки. Для получения самого бюллетеня паспорт нужно показывать, держа его на руках. Далее следовать по нанесенным на пол стрелочкам – они укажут где найти кабинку для голосования и урну, а также выход из участка.

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