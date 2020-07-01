Коронавирус в Татарстане, последние новости на 1 июля 2020: из-за пандемии не все жители региона смогут отпраздновать Сабантуй

С начала пандемии в Татарстане COVID-19 подхватили уже 4 555 человек. По данным федерального оперштаба, на данный момент выздоровели 3 703 зараженных, скончались - 11. В тоже время региональный штаб называет другие цифры: 3 410 выздоровевших и 16 скончавшихся.

Цифры у регионального и федерального оперштабов по-прежнему разнятся.

Из-за пандемии коронавируса в городах, районных центрах и крупных поселениях республики не будут праздновать Сабантуй. Гулянья в субботу, 4 июля, пройдут лишь в небольших селах. Однако президент Татарстана Рустам Минниахнов поручил транслировать их местным СМИ.

Сегодня, 1 июля, состоится всероссийский день голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию страны. Глава Минздрава Татарстана Марат Садыков ранее высоко оценил меры безопасности, которые применяются на участках.

- Все меры безопасности сохранены. Сохранена социальная дистанция, измеряется температура, есть маски, перчатки, общение с членами участковой комиссии — все на высшем уровне, - передает его слова пресс-служба ведомства.