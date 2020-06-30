Сабантуй 2020 в Татарстане: 4 июля гулянья будут транслироваться онлайн

Праздник окончания весенних полевых работ Сабантуй 2020 в Татарстане пройдет в субботу, 4 июля. Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов. Он же дал поручение провести мероприятие «в форме, обеспечивающей соблюдение ограничительных мер, установленных на территории региона в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции».

Так, гулянья будут транслироваться в онлайн-режиме.

Ранее Минниханов разрешил проведения Сабантуя лишь в селах, если местные власти примут такое решение. В городах, районных центрах и крупных поселениях праздника не будет из-за более высоких рисков заражения COVID-19.