2020-06-30T14:14:23+03:00
Общество

Сабантуй 2020 в Татарстане: 4 июля гулянья будут транслироваться онлайн

Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов
Алина ГАБДУЛИНА
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Гулянья пройдут лишь в селах, если местные власти примут такое решение.Гулянья пройдут лишь в селах, если местные власти примут такое решение.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Праздник окончания весенних полевых работ Сабантуй 2020 в Татарстане пройдет в субботу, 4 июля. Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов. Он же дал поручение провести мероприятие «в форме, обеспечивающей соблюдение ограничительных мер, установленных на территории региона в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции».

Так, гулянья будут транслироваться в онлайн-режиме.

Ранее Минниханов разрешил проведения Сабантуя лишь в селах, если местные власти примут такое решение. В городах, районных центрах и крупных поселениях праздника не будет из-за более высоких рисков заражения COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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