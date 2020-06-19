2020-06-19T19:43:10+03:00
Коронавирус Covid-19

С начала пандемии в Татарстане коронавирусом на работе заразились 80 медиков

Речь идет только о подтвержденных случаях инфицирования
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
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В Татарстане с начала пандемии коронавирусом заразились 80 медиков – все они были инфицированы во время своей работы. Это подтвержденные случаи, заявил сегодня, 19 июня, во время брифинга замглавы Минздрава республики Владимир Жаворонков.

При этом, по его словам, врачи могут заразиться и не на работе – они такие же члены общества, а значит могут подхватить COVID-19 в транспорте, в толпе и на улице.

В то же время в республике не наблюдается нехватки медицинских кадров, достаточно и развернутых для больных коронавирусом коек, заявил замминистра.

В свою очередь участвовавшая в брифинге зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина отметила, что темп прироста заболевших за один день в регионе сейчас составляет 1%. Это, по ее мнению, устойчивая тенденция к снижению темпов по увеличению количества зараженных коронавирусом в сутки.

По данным Роспотребнадзора Татарстана, которые огласила Авдонина, в республике из всех случаев инфицирования COVID-19 завозными являются только 6% (186 из других регионов России и 61 заграничный). При этом 58% от всех заболевших – это те, кто контактировал, с зараженными. При этом в 1 414 случаях специалистам так и не удалось установить источник коронавируса и место инфицирования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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