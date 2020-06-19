19 июня 2020 года в Татарстане коронавирусом заразились еще 36 человек

За минувшие сутки в Татарстане выявили еще 36 случаев коронавируса. 35 человек ранее контактировали с зараженными, один - приехал из другого региона России. Большинство заболевших - жители Казани (19). Остальные из Набережных Челнов (6), Нурлатского района (3), Зеленодольского района (2), Арского района (1), Атнинского района (1), Балтасинского района (1), Верхнеуслонского района (1), Высокогорского района (1), Дрожжановского района (1).

- 15 человек госпитализированы, 21 получает лечение на дому с легкой или вовсе бессимптомной формой течения болезни, - отмечают в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.

Среди зараженных несовершеннолетних нет. Двум инфицированным от 18 до 30 лет, 7 - от 30 до 50 лет, 9 - от 50 до 60 лет, 16 - от 60 до 70 лет, 2 - от 70 до 80 лет.

Отметим, что с начала пандемии в республике выявлено 4114 случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, 2969 человек выздоровели, 12 - скончались.