«Я не Вольф Мессинг»: глава Минздрава Татарстана Марат Садыков о том, ждать ли второй волны коронавируса

В прямом эфире интернет-канала правительства Татарстана глава Минздрава республики Марат Садыков ответил на вопрос – ждать ли второй волны коронавируса.

- Я не Вольф Мессинг, и не могу предугадать, что будет через полгода. Но есть математические модели развития эпидемии. И я не исключаю второй волны, - заявил Садыков.

При этом, по словам министра, пик пандемии уже пройден и Татарстан набрал опыта в лечении коронавируса. Так, 15 августа 2020 года в республике должна заработать новая инфекционная больница, оборудованная согласно всем санитарно-эпидемиологических нормам.

Кроме того, как сообщил Марат Садыков, власти Татарстана следят за развитием ситуации с коронавирусом не только в самой республики, но и в Китае, где не так давно была зафиксирована вспышка COVID-19 на пекинском оптовом рынке.

- Делаем математические модели, немного настороженно подходим к этим вопросам. К сожалению, последние годы, инфекционная служба не обращает столько внимания на такие заболевания, сколько нужно. Коронавирус подтолкнул на развитие данного направления, - отметил глава Минздрава Татарстана.

Отметим, что по прогнозам главы федерального министерства здравоохранения Михаила Мурашко, после пандемии коронавируса россияне смогут вернуться к обычной жизни только в феврале 2021 года.

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