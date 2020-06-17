2020-06-17T13:56:57+03:00
Коронавирус Covid-19

17 июня 2020 года в Татарстане выявлено 39 новых зараженных коронавирусом

Госпитализированы 13 инфицированных
Алина ГАБДУЛИНА
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Так, с начала пандемии в республике COVID-19 заразилось 4040 человек.Так, с начала пандемии в республике COVID-19 заразилось 4040 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Татарстане выявили 39 новых случаев коронавируса. Большинство зараженных - жители Казани (31 человек). Остальные из Аксубаевского района (3), Набережных Челнов (2), Верхнеуслонского района (1), Зеленодольского района (1) и Лаишевского района (1).

- Все случаи контактные. 13 человек госпитализировано, 26 получают лечение на дому с легкой или вовсе бессимптомной формой течения болезни, - отмечают в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.

Известно, что среди новых больных один несовершеннолетний, 4 человека в возрасте от 18 до 30 лет, 14 - от 30 до 50 лет, 9 - от 50 до 60 лет, 4 - от 60 до 70 лет, 5 - от 70 до 80 лет, 2 - от 80 до 90 лет.

Вместе с тем накануне в республике скончался 12-й зараженный. Им стал 79-летний житель Казани.

- Он находился на стационарном лечении во временно инфекционном госпитале на базе Госпиталя для ветеранов с 27 мая. В связи с тяжестью состояния вследствие коронавируса, осложненного внебольничной двусторонней интерстициальной пневмонией с тяжелым течением был переведен в отделение реанимации. Несмотря на проводимую интенсивную терапию состояние пациента прогрессивно ухудшалось. 30 мая констатирована смерть в результате остановки сердечной деятельности, - отмечают в региональном штабе.

Так, с начала пандемии в республике COVID-19 заразилось 4040 человек. По данным регионального оперштаба, выздоровели 2874 пациента, 12 - скончались. В то же время федеральный штаб говорит о других цифрах: 3628 выздоровевших и 10 скончавшихся.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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