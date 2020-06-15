2020-06-15T11:31:28+03:00
Общество

Названа новая дата Сабантуя 2020 в Татарстане

Праздник выпадет на выходной
Олег ЛУГОВОЙ
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Но окончательное решение останется за муниципалитетами.Но окончательное решение останется за муниципалитетами.Фото: Николай ХИЖНЯК
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Из-за пандемии коронавируса в Татарстане был введен ряд ограничений и в первую очередь они касались массовых мероприятий, независимо от статуса праздника. Вот Сабантуй 2020 пришлось перенести.

Но ситуация с коронавирусом в республике начала видимо улучшаться. Так, по данным на 15 июня 2020 года, количество новых случаев заражения уже не превышает 50-ти.

Еще до этого заместитель руководителя аппарата президента Татарстана Ильнур Гарипов предложил отпраздновать в селах Сабантуй 2020 в субботу, 4 июля.

- Важно взвесить целесообразность проведения с учетом текущей ситуации заболеваемости на местах, а также учесть и мнение жителей, - при это отметил Гарипов на заседании президиума Совета муниципальных образований республики.

По его словам, окончательное решение должно приниматься непосредственно на местах.

Если в районах согласятся с этим предложением, то в этом году Сабантуй в Татарстане совпадет с празднованием дня независимости США, который так же отмечается 4 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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