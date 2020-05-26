24 июня – Новая дата Парада Победы в Казани 2020: он должен состоятся на пощади Тысячелетия

Сегодня, 26 мая, во время доклада министра обороны Сергея Шойгу об оказанной помощи Италии и Сербии в борьбе с распространением коронавируса президент России Владимир Путин объявил о новой дате проведения Парада Победы 2020 в стране.

- С учетом того, что ситуация и в целом в стране, и в самих вооруженных силах остается стабильной, приказываю начать подготовку к военному Параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В столице России Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня - в день, когда в 1945 году состоялся легендарный Парад Победителей, - цитирует kp.ru Владимира Путина.

Так что 24 июня – Новая дата Парада Победы в Казани 2020. Он по традиции должен состоятся на пощади Тысячелетия. Власти Татарстана пока не сообщили, как в итоге пройдет торжество.