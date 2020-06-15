2020-06-15T11:18:38+03:00
Коронавирус Covid-19

На 15 июня 2020 года в Татарстане коронавирус подтвердился еще у 44 человек

Большинство из них - жители Набережных Челнов
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в республике выявлено 3958 случаев заболевания COVID-19.С начала пандемии в республике выявлено 3958 случаев заболевания COVID-19.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным на 15 июня 2020 года в Татарстане коронавирус диагностировали еще 44 людям. Большинство из них - жители Набережных Челнов (12). Остальные заболевшие из Казани (11), Нижнекамского района (3), Аксубаевского района (2), Актанышского района (2), Альметьевского района (2), Зеленодольского района (2), Лаишевского района (2), Менделеевского района (2), Нурлатского района (2), Балтасинского района (1), Высокогорского района (1), Тетюшского района (1) и Тукаевского района (1).

- Все случаи контактные. 13 человек госпитализировано, 31 - получают лечение на дому с легкой или вовсе бессимптомной формой течения болезни, - отмечают в региональном оперштабе по борьбе с распространением инфекци

Известно, что среди новых зараженных один несовершеннолетний, 4 человека в возрасте от 18 до 30 лет, 10 - от 30 до 50 лет, 10 - от 50 до 60 лет, 17 - от 60 до 70 лет, 2 - от 80 до 90 лет.

Так, с начала пандемии в Татарстане было выявлено 3 958 случаев заражения COVID-19. По данным регионального оперштаба на данный момент выздоровели 2824 инфицированных. В то же время федеральный оперштаб сообщает о 3621 выздоровевшем.

Число смертей от коронавируса у них так же разнится: 11 - по данным регионального оперштаба, 10 - по данным федерального.

ИСТОЧНИК KP.RU

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