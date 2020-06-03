“Есть ли дресс-код на работе?”: глава Агенства инвестиционного развития Татарстана пришла на встречу с депутатом в рубашке с долларами
Накануне на соцстранице Агенства инвестиционного развития Татарстана была опубликована интересная фотография. На ней глава ведомства Талия Минуллина сидит на встрече с депутатом Госдумы Равилем Хуснулиным в рубашке с изображением долларовых купюр. На деловой встрече обсуждались развитие агенства и энергосервисный контракт.
Фото: @investtatarstan
Интернет-пользователи не оценили наряд Минуллиной:
“Жаль цепь со знаком доллара забыла надеть”,
“Это даже не безвкусица, просто сразу стало понятно в какой стране ей хочется жить”,
“Можно я буду личным стилистом Талии Ильгизовны. Я серьезно”,
“Рождается вопрос, есть ли дресс-код на работе?”.
Напомним, в 2019 году Талия Минуллина получила от поклонника дорогой подарок на 8 марта - автомобиль Porshe. Иномарку девушка не приняла и попросила поклонника инвестировать деньги с ее продажи в Татарстан. Правда позже чиновницу заподозрили в самопиаре.
ИСТОЧНИК KP.RU