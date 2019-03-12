А был ли поклонник? Чиновницу из Татарстана, отказавшуюся от Porshe, заподозрили в самопиаре

В то время, как женщины по всей стране собирались вместе, чтобы обсудить кому и что подарили ухажеры в Международный женский день, Татарстан обсуждал подарок 33-летней главы агентства инвестиционного развития республики Талии Минуллиной.

Автомобиль марки Porshe, который девушка, по ее словам, получила от таинственного поклонника, вызвал резонанс в народе и стал одной из самых обсуждаемых тем в местных СМИ.

О подаренной машине Минуллина призналась телеведущему Леониду Якубовичу во время праздничного мероприятия в региональном Кабмине. Однако она поспешила отметить, что еще не знает, как его оформить, напомнив, что должность не позволяет ей принимать такие подарки.

Вечером того же дня, когда все СМИ только и говорили о дорогостоящем подарке,Минуллина сообщила, что Porsche ей не нужен. Кроме того, она попросила своего поклонника продать автомобиль, а вырученные деньги инвестировать в Татарстан, так как это для нее – лучший подарок.

И, казалось бы, на этом история должна была закончиться, но нет. Спустя несколько дней, девушка не без досады призналась на своей соцстранице, что потеряла ухажера из-за шумихи вокруг подарка, которая поднялась как в региональных, так и в федеральных СМИ. Имя уже экс-поклонника она так и не обнародовала.

- Из-за высокой новостной активности о моей личной жизни в федеральных СМИ, я лишилась поклонника. Вместо этих обсуждений инвестируйте в Татарстан! У нас лучшие условия для инвесторов в стране! Готовая инфраструктура: 85 промышленных площадок, 2 особые эконмические зоны, 5 ТОСЭР; мощная сырьевая база, надежные локальные партнеры для Вас и эффективная команда, - написала Талия Минуллина.

- Поклонников - океан. Может вам друга сердечного? – спрашивает в комментариях к посту интернет-пользователь Азат Шамсутинов.

-Хорошо бы, - отвечает ему Минуллина.

- Это был прощальный подарок? – интересуется Ирек Рахматуллин, но так и не получает ответа.

Никто из комментаторов не заметил, что признание чиновницы едва ли не граничит с рекламой Татарстана и его условий для инвестирования. Однако в других соцсетях жители республики засомневались в реальности поклонника, посчитав, что чиновница просто решила «хайпануть».

Вычислить тайного поклонника чиновницы – дело не самое простое. Так, например, в «Фейсбуке» у нее порядка 800 подписчиков, большая половина из которой – мужчины. Есть там и чиновники, и предприниматели, и даже иностранцы. По меньшей мере несколько десятков ее подписчиков в соцсетях могли преподнести даме столь роскошный подарок.

К слову по итогам 2017 года руководитель агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина нарастила доход с 2,9 до 3,1 миллиона рублей. Следовательно, при должной экономии она и сама может позволить себе пусть и не новенький Porshe, но любой другой престижный автомобиль точно. Конечно, если она сама не решит следовать своим советам и инвестировать все деньги в Татарстан.