2019-03-09T18:37:38+03:00
Общество

Глава агентства инвестиционного развития Татарстана отказалась от подаренного на 8 марта автомобиля Porsche

Талия Миннулина попросила поклонника продать машину и инвестировать деньги в республику
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: http://tida.tatarstan.ruФото: http://tida.tatarstan.ru
Изменить размер текста:

Что только не дарят женщинам на 8 марта, начиная со сковородок, заканчивая путевками к морю или океану. Однако все это остается исключительно в виде фотографий в Instagram или сплетен в кругу подруг. А вот подарок, который подарили в международный женский день главе агентства инвестиционного развития Татарстана Талие Миннулиной, вызвал резонанс в республике и стал одной из самых обсуждаемых тем в местных СМИ.

Во время праздничного мероприятия в кабинете министров Татарстана, которое проводил телеведущий Леонид Якубович, Миннулина призналась, что в честь праздника один из поклонников подарил ей автомобиль марки Porsche. Однако она поспешила отметить, что еще не знает, как его оформить, напомнив, что должность не позволяет ей принимать такие подарки.

Уже вечером 8 марта Минуллина сообщила «Татар-информ», что Porsche ей не нужен. Она попросила поклонника продать автомобиль, а вырученные деньги инвестировать в Татарстан. Миннулина отметила, что это для нее - лучший подарок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Валентина Терешкова: Я родилась 6 марта, а Юра Гагарин - 9-го. Мы отмечали в один день - у нас на 7 этаже, а в другой - у них на 6-м
Об этом 8 марта первая в мире женщина-космонавт, поздравляя наших слушательниц и читательниц, рассказала в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио, видео]
Новости 24
В расселенных домах Чувашии стали активно селиться бездомные люди
В Марий Эл сгорел склад фермерского хозяйства, в котором хранилась техника
В Нижегородской области нашли мужчину, который украл в Йошкар-Оле 44 шубы
Прокуратура Набережных Челнов вынесла представление директору школы, с теплицы которой на голову ребенка упала наледь
Жители Казани встретили весну, создавая арт-объекты и картины
В Татарстане водитель снегохода не справился с управлением и оказался в овраге
В Татарстане из-за неосторожности при курении вновь погиб мужчина
В Набережных Челнах загорелся балкон многоэтажного дома
В Казани мужчину насмерть завалило кирпичной кладкой
В Набережных Челнах наледь с крыши теплицы упала на голову ребенка
Росгвардейцы Марий Эл подарили цветы женщинам, владеющим оружием
В Казани пройдет концерт Урсулы Лангмайер и Трио имени Рахманинова
В Марий Эл глава поселения заставил осужденного к обязательным работам сделать ремонт за свой счет в администрации