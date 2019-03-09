Глава агентства инвестиционного развития Татарстана отказалась от подаренного на 8 марта автомобиля Porsche

Что только не дарят женщинам на 8 марта, начиная со сковородок, заканчивая путевками к морю или океану. Однако все это остается исключительно в виде фотографий в Instagram или сплетен в кругу подруг. А вот подарок, который подарили в международный женский день главе агентства инвестиционного развития Татарстана Талие Миннулиной, вызвал резонанс в республике и стал одной из самых обсуждаемых тем в местных СМИ.

Во время праздничного мероприятия в кабинете министров Татарстана, которое проводил телеведущий Леонид Якубович, Миннулина призналась, что в честь праздника один из поклонников подарил ей автомобиль марки Porsche. Однако она поспешила отметить, что еще не знает, как его оформить, напомнив, что должность не позволяет ей принимать такие подарки.

Уже вечером 8 марта Минуллина сообщила «Татар-информ», что Porsche ей не нужен. Она попросила поклонника продать автомобиль, а вырученные деньги инвестировать в Татарстан. Миннулина отметила, что это для нее - лучший подарок.