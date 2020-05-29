«Я готов к любым вызовам»: Рустам Миннихнов принял решение снова баллотироваться на пост президента Татарстана

Сегодня, 29 мая, президент Татарстана Рустам Минниханов посетил республиканский Информационно-ресурсный центр добровольчества, расположенный в казанском ДК «Химиков». Там он встретился с активистами республиканского движения «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!», которые за время пандемии коронавируса раздали 181 тысячу горячих обедов и доставили свыше 55 тысяч продуктовых наборов нуждающимся. Во время беседы с добровольцами-волонтерами Рустам Минниханов заявил, что принял решение баллотироваться на новый срок. Напомним, его полномочия истекают осенью 2020 года. Выборы президента Татарстана состоятся 13 сентября – в единый день голосования.

- Для меня очень важно и ценно ваше доверие - доверие людей, искренне заботящихся о Татарстане и его жителях. Сегодня главное - обеспечить нормальную жизнедеятельность граждан Татарстана. Помощь нужна всем! Президент России Владимир Путин дал высокую оценку работы республики. Для меня очень значима его позитивная оценка достижений Татарстана и поддержка моего выдвижения на новый срок. Нам важно сохранить и преумножить позитивные преобразования, ведущиеся в республике. Я готов к любым вызовам. Будем трудиться вместе! – сказал Рустам Минниханов.

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