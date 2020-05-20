Путин поддержал кандидатуру Рустама Минниханова на пост президента Татарстана
В эту среду, 20 мая, во время онлайн-встречи с Владимиром Путиным президент Татарстана Рустам Минниханов выразил готовность вновь баллотироваться на пост руководителя республики.
- Я член вашей команды. В случае одобрения готов дальше работать, - заявил Минниханов главе Государства.
Отметим, что срок полномочий нынешнего президента Татарстана истекает в сентябре 2020 года.
- Вы сами несколько минут назад сказали, что Татарстан у нас, действительно, по основным показателям является лидером среди всех субъектов Федерации. На самом деле так и есть. Все это достигнуто в результате вашей работы во главе республики. Поэтому я, безусловно, поддержу ваше выдвижение в качестве кандидата на должность руководителя республики на следующий срок и хочу, во-первых, поблагодарить вас за предыдущие периоды работы и пожелать вам успехов на следующий период, - ответил Владимир Путин.
Напомним, Татарстан остался единственным регионом России, где глава региона имеет статус не губернатора, а президента. Дата выборов главы республики еще не названа, но скорее всего они пройдут в единый день голосования – 13 сентября 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU
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