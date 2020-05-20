2020-05-20T18:04:41+03:00
Политика

Путин поддержал кандидатуру Рустама Минниханова на пост президента Татарстана

Срок действия полномочий руководителя региона истекает в сентябре 2020 года
Олег ЛУГОВОЙ
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Президент России поблагодарил Минниханова за предыдущие периоды работы и пожелал ему успехов на следующий период.Президент России поблагодарил Минниханова за предыдущие периоды работы и пожелал ему успехов на следующий период.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В эту среду, 20 мая, во время онлайн-встречи с Владимиром Путиным президент Татарстана Рустам Минниханов выразил готовность вновь баллотироваться на пост руководителя республики.

- Я член вашей команды. В случае одобрения готов дальше работать, - заявил Минниханов главе Государства.

Отметим, что срок полномочий нынешнего президента Татарстана истекает в сентябре 2020 года.

- Вы сами несколько минут назад сказали, что Татарстан у нас, действительно, по основным показателям является лидером среди всех субъектов Федерации. На самом деле так и есть. Все это достигнуто в результате вашей работы во главе республики. Поэтому я, безусловно, поддержу ваше выдвижение в качестве кандидата на должность руководителя республики на следующий срок и хочу, во-первых, поблагодарить вас за предыдущие периоды работы и пожелать вам успехов на следующий период, - ответил Владимир Путин.

Напомним, Татарстан остался единственным регионом России, где глава региона имеет статус не губернатора, а президента. Дата выборов главы республики еще не названа, но скорее всего они пройдут в единый день голосования – 13 сентября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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