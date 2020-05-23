2020-05-23T03:52:21+03:00
Происшествия

Пожар в больнице Зеленодольска: число погибших возросло до трех

По одной из версий причиной возгорания могло стать короткое замыкание [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Рассматривается версия короткого замыкания.Рассматривается версия короткого замыкания.Фото: МЧС Татарстана
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Этой ночью в татарстанском городе Зеленодольск произошел пожар в местной больнице. Возгорание произошло в палате на первом этаже корпуса, где располагается сосудистое отделение.

Ранее сообщалось о двух погибших пациентах – в возрасте 81-го и 76-ти лет. Теперь, по предварительным данным, речь идет о трех жертвах пожара. До этого сообщалось, что четверо пострадали, но выжили. Двое получили ожоги средней и тяжелой степени тяжести, остальные отравились дымом и были переведены в реанимацию.

Напомним, во время тушения пожара в другой корпус больницы были эвакуированы 88 человек. Все погибшие и пострадавшие – это пациенты больницы.

- Площадь возгорания составила 3 квадратных метра, - сообщили в МЧС Татарстана.

В причинах возгорания в медучреждении разбираются специалисты. Рассматривается версия короткого замыкания. Отметим, по всем заверениям в данном корпусе больницы Зеленодольска не было пациентов больных коронавирусом и не содержалось аппаратов ИВЛ.

А по факту самого пожара было возбуждено уголовное дело. Также свою проверку проводит и прокуратура Татарстана.

В Татарстане при пожаре в больнице погибли два человека.МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU

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