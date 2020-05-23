Пожар в больнице Зеленодольска: число погибших возросло до трех

Этой ночью в татарстанском городе Зеленодольск произошел пожар в местной больнице. Возгорание произошло в палате на первом этаже корпуса, где располагается сосудистое отделение.

Ранее сообщалось о двух погибших пациентах – в возрасте 81-го и 76-ти лет. Теперь, по предварительным данным, речь идет о трех жертвах пожара. До этого сообщалось, что четверо пострадали, но выжили. Двое получили ожоги средней и тяжелой степени тяжести, остальные отравились дымом и были переведены в реанимацию.

Напомним, во время тушения пожара в другой корпус больницы были эвакуированы 88 человек. Все погибшие и пострадавшие – это пациенты больницы.

- Площадь возгорания составила 3 квадратных метра, - сообщили в МЧС Татарстана.

В причинах возгорания в медучреждении разбираются специалисты. Рассматривается версия короткого замыкания. Отметим, по всем заверениям в данном корпусе больницы Зеленодольска не было пациентов больных коронавирусом и не содержалось аппаратов ИВЛ.

А по факту самого пожара было возбуждено уголовное дело. Также свою проверку проводит и прокуратура Татарстана.