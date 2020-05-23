Число пострадавших при пожаре в больнице Татарстана возросло до четырех

Стало известно, что в пожаре в больнице Зеленодольска, где погибли два человека, возросло число пострадавших. Так, если ранее сообщалось о трех потерпевших, то сейчас речь уже идет о четырех.

Двое из выживших получили ожоги средней и тяжелой степени тяжести, остальные отравились дымом и теперь находятся в реанимации.

Вместе с этим стало известно, что погибшие и пострадавшие являлись и являются пациентами больницы.

Напомним, пожар в корпусе больницы Зеленодольска произошел в палате на первом этаже. Площадь возгорания составила три квадратных метра. Из-за ЧП в соседний корпус было эвакуировано 88 человек. Причины возгорания выясняются, в данном корпусе больные коронавирусом не лечились, аппаратов ИВЛ не содержалось.