2020-05-23T03:53:36+03:00
Происшествия

Число пострадавших при пожаре в больнице Татарстана возросло до четырех

Они, а также двое погибших являлись и являются пациентами медучреждения [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Из здания было эвакуировано 88 человек.Из здания было эвакуировано 88 человек.Фото: МЧС Татарстана
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Стало известно, что в пожаре в больнице Зеленодольска, где погибли два человека, возросло число пострадавших. Так, если ранее сообщалось о трех потерпевших, то сейчас речь уже идет о четырех.

Двое из выживших получили ожоги средней и тяжелой степени тяжести, остальные отравились дымом и теперь находятся в реанимации.

Вместе с этим стало известно, что погибшие и пострадавшие являлись и являются пациентами больницы.

Напомним, пожар в корпусе больницы Зеленодольска произошел в палате на первом этаже. Площадь возгорания составила три квадратных метра. Из-за ЧП в соседний корпус было эвакуировано 88 человек. Причины возгорания выясняются, в данном корпусе больные коронавирусом не лечились, аппаратов ИВЛ не содержалось.

В Татарстане при пожаре в больнице погибли два человека.МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU

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