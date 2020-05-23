В пожаре в больнице Зеленодольска погибло два пациента: возбуждено уголовное дело

Ночью на 23 мая в пожаре в больнице татарстанского Зеленодольска погибли два пациента. По предварительным данным, пострадали еще четверо.

Двое из выживших получили ожоги средней и тяжелой степени тяжести, остальные отравились дымом и теперь находятся в реанимации.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».

- Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз, которые позволят установить причину пожара. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в следственном комитете Татарстана.

Напомним, пожар произошел в палате сосудистого отделения на первом этаже. Было эвакуировано 88 человек. Площадь возгорания составила 3 квадратных метра. Рассматривается версия короткого замыкания в электропроводке. Свою проверку по факту ЧП так же проводит и прокуратура Татарстана.