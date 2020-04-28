Продление нерабочей недели в Казани до 11 мая 2020 года: решение о прекращении режима самоизоляции в Татарстане местные власти примут сами

Сегодня, 28 апреля, в своем обращении перед совещанием с главами регионов президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями, сообщает kp.ru.

В итоге произошло продление нерабочей недели в Казани до 11 мая 2020 года. При этом решение об окончании режима самоизоляции в Татарстане местные власти должны принять сами, опираясь на данные по эпидобстановке в республике и сверяясь с мнением местных специалистов.

- В каких-то регионах жесткий режим необходимо будет пока сохранить или даже усилить, а в каких-то, конечно, с учётом всех рисков, двигаться в сторону его смягчения. Имею в виду возможности для поэтапного снятия режима самоизоляции, для возобновления работы промышленных предприятий, компаний сферы услуг и торговли, строительства, сельского хозяйства, иных организаций и учреждений, - отметил Путин.

В Москву о возможном снятии или послаблении регионы должны сообщить в Москву до 5 мая, чтобы у них оставалась неделя на подготовку. При самом благоприятном прогнозе снятие режима самоизоляции будет происходить поэтапно. У субъектов РФ сохранятся полномочия для соответствующих маневров на местах.