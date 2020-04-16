2020-04-16T17:30:29+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ульяновской области скончались два пациента с подозрением на коронавирус

У одного развился инсульт. У второго - остановилось сердце
Алина ГАБДУЛИНА
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Врачам не удалось спасти жизни пациентам.Врачам не удалось спасти жизни пациентам.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В четверг, 16 апреля, в Ульяновске скончались два жителя Карсунского района. Ранее их первичные тесты на коронавирус дали положительные результаты. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава региона Сергей Морозов.

- С большой долей вероятности оба были заражены коронавирусом. Оба были госпитализированы с пневмонией в инфекционное отделение центральной городской клинической больницы Ульяновска, где получали интенсивную терапию и все необходимое лечение. Последние сутки оба были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. К сожалению, спасти этих людей, несмотря на все старания медиков, не удалось, - признается губернатор.

Известно, что оба пациента были старше 60-ти лет.

- У одного на фоне коронавиурса и хронического диабета развился инсульт. У второго - остановилось сердце. Это настоящая трагедия для нас, - сообщает Морозов.

Отметим, что с начала пандемии в Ульяновской области выявлено 123 случая заражения COVID-19. Выздоровели пока только двое больных. Еще одна зараженная - 68-летняя женщина - скончалась 14 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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