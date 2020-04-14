2020-04-14T17:26:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ульяновске зафиксирована первая смерть от коронавируса

В горбольницу 68-летняя пенсионерка была госпитализирована еще 8 апреля с диагнозом пневмония
Алина ГАБДУЛИНА
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Состояние женщины резко ухудшилось 13 апреля, она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.Состояние женщины резко ухудшилось 13 апреля, она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Во вторник, 14 апреля, в инфекционном отделении центральной горбольницы Ульяновска скончалась 68-летняя женщина. Ранее у нее был диагностирован коронавирус.

Известно, что с 2019 года пенсионерка проживала в Москве. А 1 апреля 2020-го она приехала в Ульяновск, где и почувствовала себя плохо. Однако за медицинской помощью женщина обратились лишь спустя неделю - 8 числа.

- В этот же день она была госпитализирована в инфекционное отделение ЦГКБ с пневмонией. После проведения исследования на коронавирусную инфекцию, тест показал положительный результат. В медучреждении женщина находилась в изолированном боксе, лечение проводилось в соответствии с утверждёнными порядками оказания медицинской помощи, - сообщает пресс-служба Минздрава Ульяновской области.

14 апреля состояние пациентки резко ухудшилось. Врачи приняли решение подключить ее к аппарату искусственной вентиляции легких.

- На фоне проводимой интенсивной терапии наступила остановка сердечной деятельности. Реанимационные мероприятия были успешны, но после непродолжительного периода стабилизации повторно наступила остановка сердечной деятельности, - отметили в Минздраве области.

Там также уточнили, что врачи не сдавались и до последнего боролись за жизнь пациентки. Но проведение повторной реанимации не принесло желаемых результатов - в 10.45 была констатирована смерть женщины.

По последним данным в Ульяновской области выявлено 86 случаев коронавируса. Выздоровели пока только двое зараженных. Большинство инфицированных - 72 человека - жители Карсунского района или сотрудники местной больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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