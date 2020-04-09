В Казани сотрудники ГИБДД нашли водителя, помешавшего "скорой" доставить смертельно больного пациента

Большой общественный резонанс вызвала история, которая произошла в столице Татарстана еще 30 марта. Водитель отечественной "Лады Ларгус" всячески мешал проехать реанимационному автомобилю "скорой помощи". Он прижимал "скорую", объезжая ее с автобусной полосы, а затем перегородил дорогу и вышел разобраться с водителем спецавтомобиля. Разборка вышла короткой - вместе с водителем "скорой" вышел и медик. Только после этого "принципиальный" водитель ретировался.

"Комсомолка" выяснила, что пациент, которого в Казань перевозили из Балтасинской ЦРБ, позже скончался. Главный следователь России Александр Бастрыкин поручил следователям Татарстана разобраться в этой дикой истории, и они возбудили уголовное дело по статье "Воспрепятствование оказанию медицинской помощи, повлекшее по неосторожности смерть пациента".

Искать долго мужчину из "Лады Гранты" не пришлось - благодаря записи с видеорегистратора "скорой" номер его легковушки хорошо читался. Злоумышленником оказался 54-летний житель Казани. Когда ему предъявили запись, он отпираться не стал и во всем сознался. За то, что он дважды во время преследования спецавтомобиля совершал опасные маневры и за то, что остановил свой автомобиль на автобусной полосе, на него составили три административных протокола со штрафами на 3,5 тысячи рублей.

- Также в действиях водителя легковушки усматривается еще два нарушения - "Непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом" и "Воспрепятствование оказанию медицинской помощи", - рассказали в МВД Татарстана. - Расследования по этим статьям еще продолжается. Если его признают виновным, то мужчине грозит штраф 5 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до одного года.