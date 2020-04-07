В Казани на водителя, специально перекрывшего дорогу «скорой» со смертельно больным пациентом, завели уголовное дело
В Казани водитель «Лады Лаогус», который специально перекрыл дорогу «скорой» со смертельно больным пациентом, похоже не отделается одним лишь админситративным штрафом. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «воспрепятствование оказанию медицинской помощи, повлекшее по неосторожности смерть пациента».
Напомним, ситуация произошла в конце марта. Тогда из Балтасинской ЦРБ «скорая» везла в РКБ мужчину с инфарктом миокарда. Реанимобиль спешил как мог, проезжая на «красный» и обгоняя другие машины.
Так, «скорая» несколько раз обошла легковушку «Лада Ларгус». Именно водителю последней это почему-то сильно не понравилось. Он нагнал машину с пациентом на пустой дороге и специально перекрыл ей путь.
Водитель и фельдшер «скорой» потратили время на выяснения отношений с водителем легковушки. Только после этого участники перепалки смогли разъехаться.
- Следствие полагает, что в результате противоправных действий водителя легкового автомобиля медицинским работникам не удалось своевременно доставить пациента в больницу, что привело к его смерти. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.
При этом там не сообщили о том, найден ли сам подозреваемый. Напомним, пациент, которого везли в той самой «скорой», скончался в больнице спустя несколько дней после дорожного инцидента.
В Казани водитель легковушки специально перекрыл дорогу "скорой" со смертельно больным пациентом.соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU
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