В Казани на водителя, специально перекрывшего дорогу «скорой» со смертельно больным пациентом, завели уголовное дело

7 Апр 2020 2020-04-07T18:57:48+03:00

Следствие полагает, что именно из-за этого водителя пациента не смогли вовремя доставить в больницу. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

По мнению следствия, именно из-за действий мужчины медикам не удалось вовремя доставить человека в больницу [видео]

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В Казани водитель «Лады Лаогус», который специально перекрыл дорогу «скорой» со смертельно больным пациентом, похоже не отделается одним лишь админситративным штрафом. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «воспрепятствование оказанию медицинской помощи, повлекшее по неосторожности смерть пациента».

Напомним, ситуация произошла в конце марта. Тогда из Балтасинской ЦРБ «скорая» везла в РКБ мужчину с инфарктом миокарда. Реанимобиль спешил как мог, проезжая на «красный» и обгоняя другие машины.

Так, «скорая» несколько раз обошла легковушку «Лада Ларгус». Именно водителю последней это почему-то сильно не понравилось. Он нагнал машину с пациентом на пустой дороге и специально перекрыл ей путь.

Водитель и фельдшер «скорой» потратили время на выяснения отношений с водителем легковушки. Только после этого участники перепалки смогли разъехаться.

- Следствие полагает, что в результате противоправных действий водителя легкового автомобиля медицинским работникам не удалось своевременно доставить пациента в больницу, что привело к его смерти. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

При этом там не сообщили о том, найден ли сам подозреваемый. Напомним, пациент, которого везли в той самой «скорой», скончался в больнице спустя несколько дней после дорожного инцидента.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/771492" frameborder="0"></iframe> В Казани водитель легковушки специально перекрыл дорогу "скорой" со смертельно больным пациентом.соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU