В соцсетях появилась запись с видеорегистратора машины "скорой помощи". Спецавтомобиль мчится по улицам Казани, проезжая светофоры. В какой-то момент ему повстречалась легковушка "Лада Ларгус". "Скорая" обогнала ее несколько раз, следуя по своей полосе. Но водителю "Лады" что-то не понравилось и он заблокировал путь спецавтомобилю.

Водитель и фельдшер последнего вышли к "принципиальному" мужчине. После выяснения отношений тот сел в свою "Ладу" и уехал, уехала и "скорая". В соцсетях сообщили, что в больницу города Балтаси везли пациента, и он позже скончался.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/771492" frameborder="0"></iframe> В Казани водитель легковушки специально перекрыл дорогу "скорой" со смертельно больным пациентом.соцсети

- В полицию тогда не обращались, потому что ситуация была экстренная, - сообщили в Минздраве Татарстана.

Главный врач Балтасинской ЦРБ Газинур Давлиев рассказал "Комсомолке" об обстоятельствах произошедшего.

- В тот день, 27 марта, мы экстренно переправляли в Казань пациента, - объяснил он. - Мужчину доставили, про ситуацию на дороге я узнал позже. К сожалению, пациент скончался спустя несколько дней. Но его гибель не связана с задержкой во время транспортировки в лечебное учреждение.

Тем не менее поисками "принципиального" водителя занялись сотрудники ГИБДД Казани. Они установили, что инцидент произошел на Южной трассе столицы Татарстана.

Водителю, создавшему помеху автомобилю "скорой помощи", грозит штраф, сообщил собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах.