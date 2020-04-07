Мальчик сопротивлялся – 10 ножевых ранений: в Марий Эл юриста арестовали за расправу над матерью с детьми

Тела 31-летней Натальи ее 14-летнего сына Алика и 11-летней дочери Арины (Все имена изменены - Ред.) нашли утром 31 марта в их квартире на улице 107 бригады в Волжске. Женщине, как рассказали собственные источники «Комсомолки» в правоохранительных органах, нанесли один удар ножом. Девочка погибла после ранения в шею, а на теле Алика насчитали почти 10 следов от ударов лезвием – мальчик сопротивлялся убийце.

- Он был боксером, и подающим большие надежды, - рассказала корреспонденту «Комсомолки» мама одной из его одноклассниц Алика. – Отец с ними не жил, он, как узнал, примчался из другого города. С детьми мужчина сохранил хорошие отношения. Очень их любил.

Совершившего жестокую расправу над целой семьей искали все – и полиция и местные жители. Предполагаемый убийца попал в объективы уличных камер видеонаблюдения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/770485" frameborder="0"></iframe> В Марий Эл предполагаемого убийцу матери и двух ее детей запечатлели уличные видеокамеры.

Но никто так и не смог опознать в мужчине в красной куртке известного в Волжске юриста. Информация о том, что он может быть причастен и даже задержан полицией, начала появляться в соцсетях еще 3 апреля. Тогда писали, что злоумышленник пытался свести счеты с жизнью, но его спасли и поместили под стражу.

«РОДНОЙ» ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ

48-летний Матвей Б. оказался не только юристом, но и экс-супругом тёти убитой женщины. Как полагают следователи, мужчина расправился с целой семьей из мести.

- Со слов задержанного была затяжная конфликтная ситуация между ним и семьей его бывшей жены, - официально сообщили в следственном комитете Марий Эл.

Так что же все-таки произошло в то злополучное утро? Зачем внешне преуспевающей юрист так жестоко расправился с невинными людьми – женщиной и ее несовершеннолетними детьми?

Волжск – второй по величине город Марий Эл. В нем 10 микрорайонов и около 53 тысяч жителей.

Педагога Веронику Александровну в городе многие знали. Кого-то она учила сама, а кто-то уже привел к ней своих детей. Радостью женщины были ее дочь Наталья и внуки – 14-летний боксер Алик и его 11-летняя красавица-сестра Арина.

Учительницу уважают, и про ее семейные проблемы знали тоже многие. В маленьком городе ничего не утаить. У Вероники Александровны есть родная сестра Надежда. Между Натальей и Надей была небольшая разница в возрасте, и женщины были очень близки. Молодые мамы были не разлей вода, часто по-родственному помогали друг другу. Оттого про проблемы Надежды с ее мужем Матвеем родня воспринимали близко к сердцу.

Матвей не раз избивал и истязал супругу. Потому и становился фигурантам уголовных дел, но во время судебных заседаний получал только условные сроки.

- Мы с Матвеем часто пересекались по работе, и в последнее время я стала замечать в нем какие-то изменения, - сообщила «Комсомолке» на условиях анонимности коллега задержанного. – Он мало рассказывал про взаимоотношения в семье, однажды я узнала, что жена подала на развод и ушла вместе с восьмилетней дочерью. Случилось так, что впоследствии я узнала, что Матвей дома тиранил семью, и сестра жены, Вероника Александровна, поддержала женщину в ее решении развестись. Она очень помогала ей, оградила Надю от контактов с Матвеем.

«ЗАБРАЛ САМОЕ ДОРОГОЕ»

Матвей – юрист, личность в Волжске известная. В 2010 году был даже членом избирательной комиссии города. Но именно тогда его впервые и осудили за истязания супруги. Было еще несколько уголовных дел. Однажды он даже сломал супруге нос. После развода с Надеждой мужчина переехал в соседний Зеленодольск (Татарстан). Обратно в Волжск приезжал только по работе. Несмотря на судимости, Матвей продолжал трудится как юрист – представлял людей в судах.

Но с каких-то пор количество его клиентов стало сокращаться. Да и наладить отношения с бывшей супругой Матвей никак не мог – на страже интересов женщины стояла ее сестра - Вероника Александровна. Причиной такого поведения педагога стала якобы возросшая в последние годы агрессивность Матвея к бывшей жене и детям.

- Сейчас все понимают, что Матвей так отомстил педагогу – забрал у нее самое дорогое – дочь и внуков, - считает родственница погибших. – Свою семью не сохранил, и нам всем жизнь порушил. Как нам теперь жить после похорон наших детей?

Напомним, сам Матвей сейчас находится под стражей. Мужчине за жестокую расправу над женщиной и ее детьми может грозить высшая мера в России – пожизненное заключение.

*Все имена изменены