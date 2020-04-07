Коронавирус в Ульяновске, последние новости на 7 апреля 2020 года: выявлен один заболевший

По официальным данным на утро вторника, 7 апреля, в Ульяновской области один зараженный коронавирусом. Это жительница Новоспасского района.

- Она прибыла из-за границы с острова Бали 19 марта в Москву. После чего отбыла с Казанского вокзала в Сызрань поездом Москва – Самара. 20 марта вместе с матерью прибыла на такси из города Сызрань в Новоспасское, - объясняют в пресс-службе Минздрава региона.

Симптомы ОРВИ у инфицированной стали проявляться лишь 31 марта.

- 1 апреля получен результат предварительных положительных анализов. Девушка госпитализирована в инфекционное отделение ЦГКБ. Определен круг контактных в количестве 9 человек. За контактными установлено медицинское наблюдение. 6 апреля тест подтверждён в лаборатории Москвы, - сообщают в ведомстве.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

Во избежание распространения коронавируса, школьники после весенних канинкул начнут обучаться дистанционно. Учеба у них начнется в среду. 8 апреля. Ранее сообщалось, что тем семьям, в которых нет компьютера, поможет правительство. Сейчас власти ищут семьи, нуждающиеся в технике, а после им ее выдадут.