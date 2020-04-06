Дистанционное обучение в школах Ульяновска стартует 8 апреля

6 Апр 2020 2020-04-06T15:05:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Ульяновской области Сергеей Морозов в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории региона заявил, что школьники приступят к дистанционному обучению с 8 апреля.

- Со среды все школьники возвращаются к дистанционной форме обучения. Что сделано для того, чтобы мы вернулись к этой форме? Во-первых, мы проанализировали наличие техники в каждой семье и приняли решение дополнительно помочь ребятам, у которых дома нет компьютеров, чтобы они могли использовать ресурсы школ для качественной организации образовательного процесса, заниматься, получать новые знания в период каникул и дистанционного обучения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Принятые меры позволили нам охватить 679 семей. Во-вторых, мы взяли два дня - понедельник и вторник, чтобы каждая школа смогла построить образовательный процесс, составить расписания и графики. По моему поручению Министерство образования и науки Ульяновской области подготовили рекомендации для районов, где четко прописали способы организации дистанционного обучения как для тех, у кого есть необходимая техника с доступом в сеть интернет, так и для тех, у кого нет возможности выходить в сеть, - сказал глава региона.

Напомним, в настоящее время школьники из-за распространения коронавируса находятся на продолжительных весенних каникулах, которые изначально планировалось продлить до 12 апреля.

- В связи с эпидемиологической ситуацией мы вместе со всей страной 17 марта перевели детей на дистанционное обучение. В течение четырех дней пробовали, как в этом формате проводить занятия, а далее ушли на каникулы. Сейчас мы готовы возобновить данную работу. За время каникул по поручению Губернатора приняты меры по обеспечению детей компьютерами, планшетами, ноутбуками для того чтобы дети смогли продолжить обучение. Это было сделано несколькими способами. Первое - мы передали компьютерную технику из школ на время дистанционного обучения, второе – необходимую помощь оказывали предприятия и общественные организации. Кроме того, на сайте Министерства был создан раздел, где располагается информация об образовательных онлайн-платформах, с помощью которых возможно эффективно дистанционно выстроить учебный процесс. Среди них: «Российская электронная школа», «Учи.ру», «Яндекс.Учебник» и другие. Дети будут получать задания от учителей электронным способом - через почту, личный кабинет. Для тех ребят, которые живут в домах, а это преимущественно дальние села, в которых интернет не устойчив, обучение будет осуществляться с помощью «кейса», содержащего пакет учебных пособий, мультимедийный видеокурс, обучающие программы на флеш-накопителях, которые классные руководители будут передавать своим ученикам. Еще один важный момент - педагоги также как и школьники будут вести обучение из дома. Со своей стороны мы создали группу методистов, которая продолжает оказывать поддержку, консультируя учителей в дистанционном формате, - пояснила профильный министр Наталья Семёнова.

ИСТОЧНИК KP.RU