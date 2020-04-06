Коронавирус в Ульяновске, последние новости на 6 апреля 2020 года: у 17 человек предварительно выявили инфекцию

По официальным данным на утро понедельника, 6 апреля, в Ульяновской области зараженных коронавирусом по прежнему нет. Однако число тех, чьи первичные тесты показали положительный результат выросло до 17 человек. Из них 8 госпитализированы, остальные наблюдаются врачами на дому. Об этом губернатор Сергей Морозов сообщил на своей соцстранице.

Отмечается, что большинство предварительно зараженных - жители Карсуна.

О НАРУШИТЕЛЯХ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ

В Ульяновской области действует режим полной самоизоляции. Среди прочего он предполагает временное прекращение деятельности нестационарных торговых объектов. Вот только некоторые предприниматели решили проигнорировать указ губернатора. В выходные было обнаружено 14 нарушителей.

На этой неделе рейды проведет Роспотребнадзор области. Предпринимателей, которые продолжат работать, ждет штраф.