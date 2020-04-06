Коронавирус в Ульяновске, последние новости на 6 апреля 2020 года: у 17 человек предварительно выявили инфекцию
По официальным данным на утро понедельника, 6 апреля, в Ульяновской области зараженных коронавирусом по прежнему нет. Однако число тех, чьи первичные тесты показали положительный результат выросло до 17 человек. Из них 8 госпитализированы, остальные наблюдаются врачами на дому. Об этом губернатор Сергей Морозов сообщил на своей соцстранице.
Отмечается, что большинство предварительно зараженных - жители Карсуна.
О НАРУШИТЕЛЯХ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ
В Ульяновской области действует режим полной самоизоляции. Среди прочего он предполагает временное прекращение деятельности нестационарных торговых объектов. Вот только некоторые предприниматели решили проигнорировать указ губернатора. В выходные было обнаружено 14 нарушителей.
На этой неделе рейды проведет Роспотребнадзор области. Предпринимателей, которые продолжат работать, ждет штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU