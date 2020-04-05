В Ульяновске выявили 14 торговых объектов, которые работали, несмотря на режим самоизоляции

5 Апр 2020 2020-04-05T17:02:13+03:00

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В субботу, 4 апреля, полиция совместно с сотрудниками администрации Ульяновска провела рейд по работающим при режиме самоизоляции торговым объектам. Было выявлено 14 нарушителей: 6 - в Засвяжском районе и по четыре - в Железнодорожном и Заволжском.

Владельцы точек получили предостережения. Информация о них была передана в Роспотребнадзор Ульяновской области, специалисты которого на будущей недели также проведут рейд. Предпринимателей, которые продолжат работать, ждет штраф.

- На период режима самоизоляции деятельность нестационарных торговых объектов должна быть прекращена, в соответствии с Указом губернатора Сергея Морозова, - напоминает пресс-служба администрации Ульяновска.

ИСТОЧНИК KP.RU