Первый заболевший коронавирусом в Ульяновской области: 15-летний школьник уже находится в инфекционной больнице

Стало известно о первом случаи заражения коронавирусом в Ульяновской области. Первым заразившимся там оказался 15-летний школьник из Димитровграда. Подросток недавно вернулся домой после поездки в Англию. Об на своей личной соцстранице сообщил губернатор области Сергей Морозов.

Сейчас мальчик находится в детской инфекционной больнице Ульяновска под наблюдением врачей.

- Его окружение изолировано и находится под медицинским наблюдением. Состояние подростка оценивается как удовлетворительное. Мы находимся на постоянной связи с врачами, - сообщил Морозов.