2020-03-21T12:20:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Первый заболевший коронавирусом в Ульяновской области: 15-летний школьник уже находится в инфекционной больнице

Сейчас он находится под наблюдением врачей, которые оценивают состояние заболевшего как удовлетворительное
Алина ГАБДУЛИНА
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Заболевший коронавирусом подросток недавно вернулся домой после поездки в Англию.Заболевший коронавирусом подросток недавно вернулся домой после поездки в Англию.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Стало известно о первом случаи заражения коронавирусом в Ульяновской области. Первым заразившимся там оказался 15-летний школьник из Димитровграда. Подросток недавно вернулся домой после поездки в Англию. Об на своей личной соцстранице сообщил губернатор области Сергей Морозов.

Сейчас мальчик находится в детской инфекционной больнице Ульяновска под наблюдением врачей.

- Его окружение изолировано и находится под медицинским наблюдением. Состояние подростка оценивается как удовлетворительное. Мы находимся на постоянной связи с врачами, - сообщил Морозов.

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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов о первом заболевшем коронавирусом
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ИСТОЧНИК KP.RU

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