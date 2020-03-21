Первый заболевший коронавирусом в Ульяновской области: 15-летний школьник уже находится в инфекционной больнице
Сейчас он находится под наблюдением врачей, которые оценивают состояние заболевшего как удовлетворительное
Заболевший коронавирусом подросток недавно вернулся домой после поездки в Англию.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Стало известно о первом случаи заражения коронавирусом в Ульяновской области. Первым заразившимся там оказался 15-летний школьник из Димитровграда. Подросток недавно вернулся домой после поездки в Англию. Об на своей личной соцстранице сообщил губернатор области Сергей Морозов.
Сейчас мальчик находится в детской инфекционной больнице Ульяновска под наблюдением врачей.
- Его окружение изолировано и находится под медицинским наблюдением. Состояние подростка оценивается как удовлетворительное. Мы находимся на постоянной связи с врачами, - сообщил Морозов.
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов о первом заболевшем коронавирусом
ИСТОЧНИК KP.RU