2020-03-23T14:25:33+03:00
Коронавирус Covid-19

"Мы искренне сожалеем и переживаем": депутат извинился за своего сына, у которого нашли коронавирус

Михаил Рожков из Ульяновской области допускает, что его ребенок мог нарушить режим самоизоляции
Алина ГАБДУЛИНА
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Сейчас школьник находится в детской инфекционной больнице Ульяновска под наблюдением врачей.Сейчас школьник находится в детской инфекционной больнице Ульяновска под наблюдением врачей.Фото: Илья СМИРНОВ
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Первым заболевшим коронавирусом в Ульяновской области оказался 15-летний сын депутата местного Законодательного собрания Михаила Рожкова. Мальчик недавно вернулся в Димитровград после поездки в Англию. Сейчас он находится в детской инфекционной больнице Ульяновска под наблюдением врачей. Состояние школьника оценивается как удовлетворительное.

Михаил Рожков извинился за то, что возможное нарушение режима самозиоляции его сыном.

- Мы искренне сожалеем и переживаем за то, что это случилось не просто в нашей семье, а во всем регионе, а также за наше возможное нарушение режима изоляции. Именно поэтому, понимая всю меру ответственности в критической ситуации, с целью предотвращения распространения вируса мы сразу обратились к медикам для диагностики заболевания у всех членов семьи. Особые слова благодарности, хочу произнести в адрес медицинских работников, которые оказали всю необходимую помощь и приняли единственное верное решение об изоляции заболевшего сына. Как позже пояснил Министр здравоохранения Ульяновской области Сергей Викторович Панченко, нам были своевременно проведены все диагностические процедуры в соответствии с протоколом, предписанным в данном случае, - написал мужчина на своей странице в соцсети.

После Рожков добавил, что все члены его семьи сдали несколько тестов, которые показали отсутствие у них коронавируса. Несмотря на это, они находятся на самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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