2020-03-15T08:58:59+03:00
Спорт

"Рубин" одержал первую победу при Слуцком и выбрался из зоны вылета

Казанцы взяли верх над тульским "Арсеналом" - 1:0
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
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Матч в Туле против "Арсенала" для "Рубина" был сродни финалу какого-нибудь крупного турнира. Во-первых, казанцы опустились в зону вылета и из нее надо было как-то выбираться. Во-вторых, за всю свою историю "Рубин" ни разу не выигрывал в Туле.

"Арсенал" в этом сезоне выступает довольно неплохо. Туляки претендуют на шестое место, которое, при стечении обстоятельств, даст возможность сыграть в Лиге Европы. В первом тайме именно игроки "Арсенала" выглядели увереннее, создали ряд моментов, но выгоды не извлекли.

А вот казанцы один из своих шансов использовали. Игнатьев выдал точный пас в штрафную на Давиташвили и тот, довольно из непростого положения, смог переправить мяч в ворота "Арсенала".

В дебюте второго тайма "Рубин" остался в меньшинстве. За две желтые карточки поле покинул Денис Макаров. Почти весь второй тайм туляки пытались сравнять счет, но сделать этого так и не смогли. В итоге "Рубин" выиграл 1:0, набрал 23 очка и поднялся на 12 место в таблице российской Премьер-лиги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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