2020-03-06T15:37:41+03:00
Происшествия

Казанского экс-гаишника, задержанного с килограммом наркотиков, отправили в камеру

Там он будет сидеть, пока идет следствие. «Комсомолка» узнала подробности нескромной жизни уже бывшего полицейского
Дмитрий РОМАНОВ
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Мужчину отправили под арест до 4 мая.Мужчину отправили под арест до 4 мая.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Казани уже бывшего сотрудника ГИБДД Казани - 27-летнего инспектора по административному разбору, суд отправил под арест до 4 мая. Он стал фигурантом уголовного дела о торговле наркотиками.

Напомним, накануне в полицейских кругах Татарстана разразился очередной скандал. Не успели еще найти подавшегося в бега сотрудника ГИБДД из Лениногорска, которого подозревают в изнасиловании 16-летней девочки, как еще один гаишник оставил свой «след» в истории ведомства.

В этот раз все произошло в Казани. Полицейские по подозрению в торговле наркотиками задержали троих жителей Елабужского района. В их числе оказался тот самый сотрудник ГИБДД столицы Татарстана. Вес изъятых при этом наркотиков, по предварительным данным, составил около одного килограмма.

- Задержание проводили оперативники ОРЧ собственной безопасности и УНК МВД Татарстан, - сообщили в пресс-службе силового ведомства. - Для установления всех обстоятельств и причин произошедшего по данному факту проводится служебная проверка.

Отметим, что уже после задержания и проведенной МВД Татарстана проверки гаишника уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. В свою очередь, собственные источники «Комсомолки» в следственных органах раскрыли некоторые подробности дела. По их данным, арестованный экс-гаишник жил довольно нескромно для среднего правоохранителя – разъезжал на очень дорогой иномарке, имеет две квартиры, стоимость одной из них достигает 40 миллионов рублей.

Странно, что на быстро растущее благосостояние подчиненного вовремя не обратили внимание его непосредственные начальники.

- «Блатные» на должности инспектора по административному разбору сидят редко – это собачья работа, - пояснил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах.

Теперь в отношении полицейских начальников будут сделаны определенные выводы – вплоть до привлечения к строгой дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по данным источников «Комсомолки», экс-гаишник все это время прятал наркотики, предназначенные для закладок, в своей машине, в кресле, в котором возил своего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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