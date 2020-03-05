В Казани полицейского задержали по подозрению в торговле наркотиками
Полицейские задержали троих жителей Елабужского района. Мужчин заподозрили в торговле наркотиками. Среди них оказался действующий сотрудник МВД - инспектор по исполнению административного законодательства. По данному факту проводится служебная проверка.
- Полицейский уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел и понесет наказание в рамках действующего законодательства, - сообщили в МВД Татарстана.
Мало того, в связи с произошедшим к строгой дисциплинарной ответственности обещают привлечь непосредственных руководителей уже бывшего полицейского.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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