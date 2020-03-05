2020-03-05T12:32:58+03:00
Происшествия

В Казани полицейского задержали по подозрению в торговле наркотиками

Его тут же уволили из рядов сотрудников МВД
Олег ЛУГОВОЙ
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Также за действия задержанного ответят и его непосредственные начальники.Также за действия задержанного ответят и его непосредственные начальники.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Полицейские задержали троих жителей Елабужского района. Мужчин заподозрили в торговле наркотиками. Среди них оказался действующий сотрудник МВД - инспектор по исполнению административного законодательства. По данному факту проводится служебная проверка.

- Полицейский уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел и понесет наказание в рамках действующего законодательства, - сообщили в МВД Татарстана.

Мало того, в связи с произошедшим к строгой дисциплинарной ответственности обещают привлечь непосредственных руководителей уже бывшего полицейского.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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