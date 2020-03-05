В Казани полицейского задержали по подозрению в торговле наркотиками

5 Март 2020 2020-03-05T12:32:58+03:00

Также за действия задержанного ответят и его непосредственные начальники. Фото: Иван ВИСЛОВ

Его тут же уволили из рядов сотрудников МВД

Изменить размер текста: A A

Полицейские задержали троих жителей Елабужского района. Мужчин заподозрили в торговле наркотиками. Среди них оказался действующий сотрудник МВД - инспектор по исполнению административного законодательства. По данному факту проводится служебная проверка.

- Полицейский уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел и понесет наказание в рамках действующего законодательства, - сообщили в МВД Татарстана.

Мало того, в связи с произошедшим к строгой дисциплинарной ответственности обещают привлечь непосредственных руководителей уже бывшего полицейского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Татарстане разыскивают полицейского, которого подозревают в изнасиловании 16-летней девушки

Правоохранителя пока не нашли, скорее всего он в бегах. Его уволили из МВД (подробности)

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU