В Татарстане разыскивают полицейского подозреваемого в изнасиловании
В правоохранительные органы республики обратилась жительница Лениногорска и рассказала о том, что стала жертвой тяжкого преступления - изнасилования. Напавший на нее мужчина с места происшествия скрылся.
Во время сбора информации сотрудникам полиции стало понятно, что к преступлению может быть причастен один из местных сотрудников МВД. Но допросить его не удалось - подозреваемый скрылся и его местонахождения выясняют коллеги, об этом "Комсомольской правде" сообщили собственные источники в правоохранительных органах.
- Для установления всех обстоятельств и причин произошедшего в МВД Татарстана создана комиссия. Данный сотрудник уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел и понесет наказание в рамках действующего законодательства, - тем временем сообщают в МВД Татарстана, а также там добавляют. - Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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