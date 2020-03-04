2020-03-04T12:58:35+03:00
Происшествия

Состояние здоровья стабильное: в Казани с выжившим после нападения матери 7-летним близнецом также работают и психологи

Сама же женщина продолжает находится в реанимации
Лика ИСАЕВА
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Мальчик сейчас находится в Детской республиканской клинической больнице.Мальчик сейчас находится в Детской республиканской клинической больнице.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В столице Татарстана продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статьям: "Убийство" и "Покушение на убийство". Как полагают следователи, 33-летняя Наиля (имя изменено - Ред.) на почве ревности в отместку мужу попыталась расправиться с собственными семилетними сыновьями, и покончить с собой. Один из мальчиков погиб на месте, второму удалось выжить. Его прооперировали и сейчас он находится в ДРКБ.

- Состояние ребенка оценивается как стабильное, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ДРКБ Татарстана. - С мальчиком с первого дня работают наши штатные психологи. Ситуация находится под контролем.

Выжила и Наиля. Ее госпитализировали в БСМП, прооперировали и она до сих пор находится в реанимации. Ее состояние оценивается медиками как стабильное.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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