«Может ей внимания хотелось, а муж работал много»: соседи женщины, которая напала на своих детей с ножом, не верят в измены ее супруга

Трагедия, которая произошла 1 марта в одном из домов на улице Чистопольской в Казани потрясла весь город. Напомним, что 33-летняя женщина, приревновав мужа, набросилась с ножом на своих семилетних сыновей-близнецов. После она попыталась свести счеты и с собственной жизни.

Один мальчик погиб на месте. Другой, несмотря на удар ножом в спину, сумел выжить и позвонить отцу. Узнав о случившемся мужчина приехал в квартиру. Картина. которую он увидел, была не для слабонервных. Он вызвал врачей. Выжившего мальчика и мать увезли в больницу. Сейчас ребенка уже перевели в общую палату.

ЭЛИТНЫЙ ДОМ ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ С ДЕНЬГАМИ

Корреспондент "Комсомолки" решила посетить дом, где развернулась кровавая драма и подробнее узнать о трагедии. Дом на Чистопольской можно назвать элитным. Купить в нем квартиру может позволить себе только обеспеченный человек. Цены на "однушки" начинаются с 5,5 миллионов, "трешку" меньше чем за 9 миллионов в этом здании не купишь.

Именно трехкомнатная квартира была у Сабировых (фамилия изменена в интересах следствия – Ред.). Глава семьи мог себе такое позволить. Арсен (имя изменено, - Ред.) - бизнесмен. Семью, по сути, тянул именно он. Жена сидела дома и воспитывала детей, водила на секции. Семью Сабировых в доме знают хоть и не все, но многие. Да. в семье бывали ссоры, доходило до криков. С другой стороны. а кто сейчас не ссорится? В целом, по словам жителей дома, Сабировы оставляли впечатления крепкой семьи.

Именно в крайнем подъезде этого дома 1 марта произошла чудовищная история.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

"ЧТОБЫ СВОИХ ДЕТЕЙ НОЖОМ....ЕЕ НИЧТО НЕ ОПРАВДЫВАЕТ"

Сосед Сабировых на правах анонимности признался «Комсомолке», что не верит в измены Арсена.

- Я Аресена лично знаю. Нормальный мужчина. Работал, семью любил, с пацанами своими гулял, все для них делал. Мальчишки в секциях всяких занимались - развивались. Слышал, из-за измен его все произошло. Не верю я в это. Женщины иногда идут на страшное из-за необоснованной ревности. Может ей внимания хотелось, а он работал много. Но чтобы своих собственных маленьких детей да ножом... Ее ничто не оправдывает, - говорит мужчина из второго подъезда.

"УЖАС-ТО КАКОЙ СОВСЕМ РЯДОМ ТВОРИТСЯ"

Другие мужчины отмахиваются, смотрят на злосчастный подъезд и проходят мимо. О семье Сабировых с нами решилась поговорить продавщица одного из продуктовых магазинов в соседнем доме. В нем нечасто, но все же бывали Сабировы. Не запомнить их было нельзя – слишком уж очаровательные мальчики-близнецы.

- Я когда новости услышала, не сразу поняла, о ком идет речь. А потом к нам в магазин две женщины зашли и начали обсуждать эту трагедию. Ну, как-то так в голове все и сложилось. Я ведь видела этих детей и маму их тоже видела. Забегали они сюда нечасто, но я их запомнила. Очаровательные мальчики-близняшки. Всегда опрятные и воспитанные. Отца я их не видела, деньги зарабатывал, наверное. Ужас-то какой совсем рядом творится. Что же делается, - тяжело вздыхает женщина.

Ранее соседи Сабировых рассказали «Комсомолке», что Наиля и Арсен подрались в День всех влюбленных. Все закончилось вызовом полицейских

- Мы никогда раньше ничего за ними не замечали. Дом у нас новый, но иногда бывает слышно, что происходит за стеной у соседей. В День всех влюбленных Наиля и Арсен даже подрались. Приезжала полиция. Что не поделили, мы не знаем. Но с этого момента мы Арсена видели не часто, - отметили они.

Известно, что по факту нападения матери на детей уже возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство".