В ульяновской школе №81 продолжают работать следователи. Они, в том числе, тщательно изучают место происшествия. Напомним, сегодня, 26 февраля, на уроке математики восьмиклассник напал с ножом на свою учительницу. Женщина получила серьезное ранение в живот. Ее удалось вовремя увезти в больницу и прооперировать. Сам же 15-летний подросток сбежал из школы, но вскоре был задержан у себя дома. В отношении его возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/763009" frameborder="0"></iframe> Следователи проводят осмотр места преступления в школе Ульяновска, где ученик пырнул ножом учительницу.

Следователи восстанавливают картину произошедшего. Нож, которым, предположительно, педагог обнаружен в том же классе. По словам других учеников, ударив педагога парень просто его выбросил и убежал. К ножу скотчем примотана зажигалка. Как рассказали собственные источники «Комсомольской правды» в правоохранительных органах, сейчас выясняется к чему такой «апгрейд», пока известно, что его сделал сам подросток, за несколько дней до произошедшего.

Все произошло на уроке математики.Фото: скриншот с видео

Среди версий, которые рассматривают сейчас следователи, есть и о конфликте между педагогом и напавшим на нее учеником, и о том, что подросток был психически не стабилен, а также, что мальчик мог пойти на такой шаг из-за неразделенной любви. Известно, что в последние дни одноклассники замечали его нервозность. Сам восьмиклассник на учете в полиции не состоял, в школе также он не в списках трудных детей.

После нападения на учительницу школьник забросил нож подальше в класс и сбежал.Фото: скриншот с видео

Раненный же школьником педагог, у которой за плечами 34 года учительского стажа, после операции переведена в реанимацию. По словам собственного источника «Комосомолки» в правоохранительных органах, состояние женщины оценивается врачами как средней степени тяжести.