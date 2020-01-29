2020-01-29T14:02:03+03:00
Общество

Хватит на весь Ухань: Из Казани в Китай отправили около 12,5 миллионов медицинских масок для защиты от короновируса

Тем временем прямой пассажирский авиарейс из столицы Татарстана в город Санья отменен [инфографика]
Олег ЛУГОВОЙ
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Их хватит даже на всех жителей города Ухань, откуда распространилась инфекция.Их хватит даже на всех жителей города Ухань, откуда распространилась инфекция.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Из-за вспышки короновируса в Китае не хватает медицинских масок, которые, как считается, могут защитить от инфекции. Напомним вирус распространяется в основном воздушно-капельным путем. Вот жители Поднебесной и раскупают маски в магазинах.

В Казани решили прийти китайцам на помощь и выслали гуманитарную помощь – 5 тонн медицинских масок. Самолет для перевозки этого груза в китайский город Санья выделила одна из авиакомпаний.

Речь идет, по примерным подсчетам, о 12,5 миллионах медицинских масок. Это между прочим хватит на весь китайский Ухань, где проживает около 11 миллионов человек. Напомним, именно в этом городе началась эпидемия короновируса.

По данным на 28 января, от инфекции погибли 132 человека. Все они жили в Китае. Зараженных же в разы больше – почти 6 тысяч человек. В Татарстане, как и в целом по России случаев заболевания короновирусом не зафиксировано.

Тем временем после Китайского Нового года с зимних каникул в Казани ожидается возвращение около двух тысяч студентов из Поднебесной.

Поэтому в аэропортах столицы Татарстана и Набережных ЧелновБегишево») были усилены меры санитарно-карантинного контроля. Прибывших из Китая студентов медики будут наблюдать как месту проживания, так и по месту учебы.

Мало того, сейчас у всех прилетевших из Поднебесной пассажиров на расстоянии измеряют температуру. Делают это с помощью тепловизионного прибора. Если температура высокая значит человек может быть заражен. При подозрении на инфекцию туриста отправляют в больницу на обследование.

Таким образом в Казани уже были госпитализированы 12 человек. Некоторые из них почувствовали себя плохо только приехав домой. К счастью, ни у одного из вернувшихся туристов диагноз: короновирус, не подтвердился.

Кстати, прямые вылеты из Казани в Китай уже прекращены. Сейчас всех туристов возвращают домой. Последний такой рейс намечен на 4 февраля.

НУЖНО ЗНАТЬ

В Роспотребнадзоре Татарстана напоминают, что из-за вспышки короновируса, турист может вернуть деньги, потраченные на путевку.

- При сложившихся обстоятельствах туристы из-за ухудшения условий путешествия имеют право требовать расторжения договора или изменения его условий согласно федеральному закону «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», - сообщают в управлении. - При расторжении такого договора до начала путешествия туристу возвращается сумма, равная общей цене туристского продукта.

При этом в Роспотребнадзоре готовы бесплатно помочь туристам в подготовке исковых заявлений и направлении претензий в адрес турфирм. Для этого надо только обратиться в управление с заявлением и копиями документов, которые относятся к сути иска. Это, например, сам договор с турфирмой и квитанции об оплате тура.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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