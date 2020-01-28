2020-01-28T16:39:23+03:00
Общество

Из-за короновируса отменили прямой авиарейс из Казани в Китай

В данный момент туристов возвращают из Поднебесной в плановом режиме
Лика ИСАЕВА
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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По решению турагенства, которое является, заказчиком прямых перелетов по маршруту «Казань-Санья» прекратил отправлять туда туристов из-за короновируса в Китае.

- Прямые рейсы по данному направлению в связи с этим были прекращены, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе аэропорта Казани. - В настоящее время оттуда осуществляется только вывоз туристов в плановом режиме и в соответствии с расписанием полетов

Последний такой рейс в Казань запланирован на 4 февраля. В итоге оператор TEZ TOUR готов оказать туристам все необходимое содействие в связи со сложившейся ситуацией. По вопросам аннуляций и перебронирования туров нужно обратиться в агентство, где он был приобретен или позвонить по номеру «горячей линии»: 8 800 700 78 78.

Напомним, по последним данным в Казани с подозрениями на китайский короновирус обратилось 12 человек, шестерых из них увезли в больницу. Лабороторно ни у кого он так и не подтвердился.

Отметим, из-за распространения этого опасного вируса Ростуризм рекомендует отказаться от посещения Китая.

НАДО ЗНАТЬ

Коронавирусная инфекция – острое вирусное заболевание, характеризующееся преимущественным поражением верхних дыхательных путей с возможным развитием атипичной пневмонии. Передается вирус воздушно-капельным путем. Инкубационный период от момента заражения до появления симптомов болезни составляет от 2 до 14 суток, но наиболее часто симптомы проявляются в течение 7 суток. Это высокая температура, кашель, ощущение сдавленности в груди и нарушение дыхания. Если человек прибыл из Китая и в течение 14 дней у него проявились эти признаки, то нужно срочно обратиться к врачу и сообщить о пребывании в Поднебесной, самолечением в этом случае заниматься нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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