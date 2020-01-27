2020-01-27T13:42:55+03:00
Общество

В Казани с подозрением на китайский коронавирус обратились 12 человек

В аэропортах Татарстана повышенное внимание к пассажирам, прилетевших из Поднебесной
Олег ЛУГОВОЙ
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Симптомы у подхвативших этот короновирус похожи на ОРВИ - температура и кашель.Симптомы у подхвативших этот короновирус похожи на ОРВИ - температура и кашель.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Как сообщил в этот понедельник на совещании в мэрии Казани начальник управления здравоохранения города Владимир Жаворонков, с 22 по 26 января с подозрением на китайский коронавирус к врачам обратились 12 человек, шестерых из них госпитализировали.

- У 10 человек взяты анализы – вирус исключен, диагноз не подтвержден. Двум пациентам поставили диагноз: «острая кишечная инфекция». На данный момент ни одного лабораторно подтвержденного случая заболевания в Казани, в Татарстане и в целом по России не зафиксировано, - заявил Жаворонков.

Анализы каждого обратившегося изучали в специальных лабораториях. Внешне же симптомы китайского короновируса не отличаются от симптомов обычной острой респираторно-вирусной инфекции – в основном высокая температура, кашель, ощущение сдавленности в груди и нарушение дыхания.

Если человек прибыл из Китая и в течение 14 дней у него проявились эти признаки, то нужно срочно обратиться к врачу и сообщить о пребывании в Поднебесной, самолечением в этом случае заниматься нельзя.

- По своей сути это обычный вирус, как, к примеру, тот же самый грипп. Существует около 40 разновидностей коронавируса. Новый вид вируса мутировал из предыдущих версий и сегодня существует лабораторно подтвержденная гипотеза, что он перешел к человеку от животных, - также добавил начальник управления здравоохранения Казани.

Для столицы Татарстана проблема особенно актуальна тем, что у города есть прямое авиасообщение с Китаем. Да и студентов оттуда немало учится в городе. А они с началом зимних каникул захотят съездить домой.

Поэтому в аэропортах Казани и Нижнекамска специалисты Роспотребнадзора обеспечили контроль пассажиров, которые прилетают из эпидемически неблагополучных регионов. При любом подозрении на инфекцию человека госпитализируют и берут у него анализы. Так, уже досмотрено 170 рейсов с более чем 28 тысячами пассажирами.

СПРАВКА

Коронавирусная инфекция – острое вирусное заболевание, характеризующееся преимущественным поражением верхних дыхательных путей с возможным развитием атипичной пневмонии. Передается вирус воздушно-капельным путем. Инкубационный период от момента заражения до появления симптомов болезни составляет от 2 до 14 суток, но наиболее часто симптомы проявляются в течение 7 суток. На сегодня заболевание подтверждено у более 2,7 тысячи человек в разных странах мира, основная часть заболевших – в Китае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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