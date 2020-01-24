2020-01-24T15:00:27+03:00
Происшествия

В Татарстане решили не судить обвиняемых по делу о крушении Боинга-737 в аэропорту Казани

Процесс об авиакатастрофе завершился, даже, по сути, не начавшись
Лика ИСАЕВА
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Об этом попросили сами обвиняемые и судья принял их сторону.Об этом попросили сами обвиняемые и судья принял их сторону.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Татарстане сенсационно завершился судебный процесс о крушении в аэропорту Казани самолета Боинг, которое произошло 17 ноября 2013 года. Напомним, тогда во время захода на посадку на втором круге судно сорвалось в пике. Погибли 50 человек - экипаж и пассажиры. Среди первых - глава ФСБ Татарстана Александр Антонов и сын президента Татарстана Ирек Минниханов.

Уголовное дело расследовали шесть лет и только в декабре 2019 года передали в Лаишевский суд для рассмотрения по существу. На скамью подсудимых сели экс-заместитель гендиректора ОАО "Авиакомпания "Татарстан" Валерий Портнов, шеф-пилот авиакомпании Виктор Фомин и руководитель Татарского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Шавкат Умаров.

И вот сегодня, 24 января 2020 года, все трое попросили суд прекратить это уголовное дело в связи с истечением срока давности - с момента авиакатастрофы прошло более 6 лет. Не возражал против этого и гособвинитель. В итоге процесс, по сути, завершился так и не начавшись - суд вынес решение о прекращении уголовного дела о крушении Боинга в аэропорту Казани.

Отметим, что до этого момента Портнову и Фомину грозило наказание по такой уголовной статье, как "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", а Умарову – "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц".

ИСТОЧНИК KP.RU

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