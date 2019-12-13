Спустя шесть лет: уголовное дело о падении "Боинга" в 2013 году в Казани передано в суд

Расследование уголовного дела об авиакатастрофе самолета «Боинг 737-500», которая произошла в 2013 году в аэропорту Казани, завершено спустя шесть лет. Напомним, в результате крушения погибло 50 человек, в том числе и экипаж самолета.

По версии следствия, в трагедии виновны погибших в этой авиакатастрофе командир воздушного судна Рустем Салихов и второй пилот Виктор Гуцул, а также занимавший должность заместителя гендиректора ОАО «Авиакомпания «Татарстан» Валерий Портнов, шеф-пилот авиакомпании Виктор Фомин и руководитель Татарского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Шавкат Умаров.

- В отношении Салихова и Гуцула уголовное преследование прекращено в связи с их смертью, - сообщили в Следственном комитете России. - Портнову и Фомину предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", Умарову – по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц".

Расследование уголовного дела продолжалось с ноября 2013 года, и за это время следствие установило, что к трагическим последствиям привели ошибочные действия пилотов. Выяснилось, что Салихов не имел достаточных навыков пилотирования, его документы на право осуществлять пассажирские перевозки оказались фальсифицированы. К фальсификации, как предполагает расследование, причастен Валерий Портнов - он направил в 2009 году документы в отношении Салихова, содержащие недостоверные сведения, в Татарское межрегиональное управление Росавиации.

Шавкат Умаров должен был организовать в сентябре 2009 года проверку подлинности и достоверности представленного авиакомпанией документов пилота коммерческой авиации Салихова. Ведь опытный пилот Умаров как руководитель Татарского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации мог все выявить. Но по халатности он этого не сделал. В результате Салихов, не имевший базовых знаний, навыков и опыта пилота, был допущен к штурвалу пассажирского авиалайнера.

Кроме того, в ходе расследования всплыл тот факт, что в процессе работы Валерий Портнов и шеф-пилот авиакомпании Виктор Фомин не обеспечили необходимую подготовку Салихова, а вместо этого направили его для получение статуса командира воздушного судна. Получив соответствующее удостоверения, с марта 2012 года Салихов уже осуществлял пассажирские авиаперевозки в этом статусе.

- 17 ноября 2013 года Салихов, выполняя рейс маршрутом Москва-Казань, при посадке ввел воздушное судно в сложное пространственное положение, при этом Гуцул управление на себя не принял, - сообщили в Следственном комитете России. - В результате Салихов при наступлении нештатной ситуации, нарушая правила пилотирования, своими действиями допустил крушение воздушного судна.

Для выяснения причин авиакатастрофы и закрепления доказательственной базы провели десятки экспертиз: масштабные и сложные судебно-медицинские, молекулярно-генетические, химические и технико-криминалистические. Допрошены свыше 200 свидетелей и потерпевших.

Уголовное дело должен рассматривать Лаишевский районный суд Татарстана. Среди погибших - старший сын президента Татарстана - Ирек Минниханов и глава ФСБ Татарстана Александр Антонов.